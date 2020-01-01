Пандемия COVID-19: во Франции за сутки 833 жертвы

Французские власти решили начать масштабные проверки в домах престарелых с целью выделения среди постояльцев носителей вируса.

За последние сутки во Франции умерли 833 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран в понедельник, 6 апреля.

"Всего в больницах с 1 марта умерли 6494 человека, за последние сутки умерли 605 человек в больницах, – отметил он. – В домах престарелых умерли 2417 человек с начала эпидемии. Общее количество умерших сегодня составляет 8 911 человек. Это на 833 человека больше, чем вчерашние данные в 8078".

По словам министра, власти решили начать масштабные медицинские проверки в домах престарелых с целью выделения среди постояльцев носителей вируса и отделения их от остальных, чтобы избежать новых заражений.

Веран добавил, что в реанимациях находятся 7072 человека, что на 94 больше, чем вчера. Также это самый малочисленный рост среди тяжелобольных, начиная с 17 марта, однако, по словам министра, Франция "еще не достигла окончательного пика развития эпидемии".

"Европа этим вечером все еще является эпицентром эпидемии", – резюмировал Оливье Веран.

Также во Франции с начала пандемии более 17 тысяч пациентов выздоровели и выписались из больниц.

Ранее сообщалось, что во Франции умер гражданин Украины в результате осложнений, которые повлекла коронавирусная инфекция. Положительный тест на наличие COVID-19 у украинца подтвердился уже после его смерти. Уроженцу Тернопольской области было 38 лет.

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