Израиль вводит полный карантин с 7 по 10 апреля

"Мы видели, что произошло месяц назад. В Пурим произошла вспышка эпидемии. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", - подчеркнул Нетаньяху.

Он также указал, что правительство рассматривает возможность введения комендантского часа с 18.00 8 апреля по 07.00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.

По словам премьера, после Песаха в Израиле постепенно могут начать снимать ограничения.

Теперь указанные меры должны быть одобрены Кабинетом министров.

По информации Минздрава страны, в Израиле заражены 8 904 человека и 57 скончались. Песах - один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в Израиле и восьми дней за его пределами.