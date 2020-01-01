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Израиль вводит полный карантин с 7 по 10 апреля

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Строгие ограничения связаны с празднованием еврейского праздника Песах и будут действовать с 16.00 вторника до 07.00 пятницы.
В Израиле будет действовать полный карантин на время Песаха
В Израиле будет действовать полный карантин на время Песаха
 
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении общего карантина по всей стране с 7 по 10 апреля на время первых дней празднования еврейского праздника Песах, длящегося неделю (с 8 по 15 апреля). Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила газета The Times of Israel.
 
"Мы видели, что произошло месяц назад. В Пурим произошла вспышка эпидемии. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", - подчеркнул Нетаньяху.

Он также указал, что правительство рассматривает возможность введения комендантского часа с 18.00 8 апреля по 07.00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.

По словам премьера, после Песаха в Израиле постепенно могут начать снимать ограничения.
 
Теперь указанные меры должны быть одобрены Кабинетом министров.
 
По информации Минздрава страны, в Израиле заражены  8 904 человека и 57 скончались.
Песах - один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в Израиле и восьми дней за его пределами.

У израильского министра здравоохранения выявили коронавирус

Ранее Нетаньяху заявил, что власти готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса.

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Теги: праздники, Израиль, карантин, Песах, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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