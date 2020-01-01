Израиль вводит полный карантин с 7 по 10 апреля
Строгие ограничения связаны с празднованием еврейского праздника Песах и будут действовать с 16.00 вторника до 07.00 пятницы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении общего карантина по всей стране с 7 по 10 апреля на время первых дней празднования еврейского праздника Песах, длящегося неделю (с 8 по 15 апреля). Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщила газета The Times of Israel.
"Мы видели, что произошло месяц назад. В Пурим произошла вспышка эпидемии. Я повторяю: Песах не превратится в Пурим. Вы должны справлять праздник только с теми, с кем вы сейчас находитесь дома", - подчеркнул Нетаньяху.
Он также указал, что правительство рассматривает возможность введения комендантского часа с 18.00 8 апреля по 07.00 9 апреля для предупреждения распространения коронавируса.
По словам премьера, после Песаха в Израиле постепенно могут начать снимать ограничения.
Теперь указанные меры должны быть одобрены Кабинетом министров.
По информации Минздрава страны, в Израиле заражены 8 904 человека и 57 скончались.
Песах - один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в Израиле и восьми дней за его пределами.
Песах - один из главных иудейских праздников. Он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. В этом году празднование Песаха начинается с заходом солнца 8 апреля и продолжается в течение недели в Израиле и восьми дней за его пределами.
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Ранее Нетаньяху заявил, что власти готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса.
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