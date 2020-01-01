COVID-19 в мире: за сутки почти 77 тыс. зараженных

За последние сутки от коронавируса по всему миру скончались более 4,8 тысячи человек, сообщает ВОЗ.

Число новых случаев коронавируса в мире за сутки превысило 77 тысяч, почти пять тысяч человек умерли. Об этом говорится в ежедневной сводке Всемирной организации здравоохранения, опубликованной 6 апреля.

В ВОЗ подчеркнули, что указанные цифры меньше, чем за предыдущие сутки, когда количество новых случаев заболевания превысило 82 тысячи, а число смертей было больше пяти тысяч.

Согласно приведенной статистике, всего в мире зарегистрировали 1 210 956 инфицированных и 67 594 летальных исходов.

Число заразившихся за сутки увеличилось на 77 200, а количество смертей - на 4810.

Больше всего зараженных зарегистрировано в США - 307 318. Далее следуют Испания (130 759), Италия (128 948), Германия (95 391) и Китай (83 005).

Отметим, по данным университета Джонса Хопкинса на 23.45 6 апреля, в мире COVID-19 заражены 1 331 032 человек, 73 917 скончались и 275 851 выздоровели.

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