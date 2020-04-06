Президент Украины вновь выразил поддержку Джонсону

Скорейшего выздоровления британскому премьер-министру также пожелали многие мировые лидеры.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который, по данным СМИ, попал в реанимацию. Об этом глава государства написал в Twitter 6 апреля.

"Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье", - отметил Зеленский.

Together with all Brits we wish @BorisJohnson to fight and to win, we pray for his health — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Также лидеры ряда государств в ночь на вторник пожелали премьер-министру Великобритании преодолеть болезнь.

В частности, слова поддержки высказали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава испанского правительства Педро Санчес, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, первый министр Шотландии Никола Стерджен, а также бывшие главы британского правительства Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet