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Президент Украины вновь выразил поддержку Джонсону

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Скорейшего выздоровления британскому премьер-министру также пожелали многие мировые лидеры.
Заболевшего Бориса Джонсона поддержали мировые лидеры
Заболевшего Бориса Джонсона поддержали мировые лидеры
 
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который, по данным СМИ, попал в реанимацию. Об этом глава государства написал в Twitter 6 апреля.
 
"Вместе со всеми британцами мы желаем Борису Джонсону бороться и побеждать, мы молимся за его здоровье", - отметил Зеленский.
 
Также лидеры ряда государств в ночь на вторник пожелали премьер-министру Великобритании преодолеть болезнь.
 
В частности, слова поддержки высказали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава испанского правительства Педро Санчес, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, первый министр Шотландии Никола Стерджен, а также бывшие главы британского правительства Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон.
 
Напомним, британские СМИ сообщили, что состояние Джонсона, который заражен коронавирусом, ухудшилось и его перевели в отделение интенсивной терапии
 
Ранее в понедельник Зеленский опубликовал твит, в котором пожелал британскому премьеру скорейшего выздоровления.

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Теги: Британия, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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