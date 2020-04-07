Британцы поджигают вышки 5G из-за коронавируса - СМИ

Акты вандализма вызваны популярностью теории заговора. Жители Соединенного Королевства полагают, что распространение COVID-19 может быть связано с сетями 5G.

За последние несколько дней в Великобритании были испорчены по меньшей мере 20 вышек сотовой связи. Как сообщила 6 апреля газета The Guardian, акты вандализма вызваны популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G.

По информации издания, 2 апреля вандалы, предположительно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений выросло.

На большинстве из поврежденных вышек еще не были установлены устройства для построения сетей 5G. При этом ущерб нанесен 3G- и 4G-оборудованию.

Как подчеркивает The Guardian, в последнее время Facebook не раз удалял страницы, на которых размещались призывы к нанесению вреда вышкам сотовой связи.

Представители социальных сетей вскоре проведут совещание с правительством, чтобы найти способ остановить публикацию ложной информации о сетях 5G.

В свою очередь, группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и коронавирусом не существует.

По данным университета Джона Хопкинса, на утро 7 апреля в Британии зафиксированы 52,2 тысячи случаев заражения COVID-19 и более 5,3 тысячи летальных исходов.

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