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Британцы поджигают вышки 5G из-за коронавируса - СМИ

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Акты вандализма вызваны популярностью теории заговора. Жители Соединенного Королевства полагают, что распространение COVID-19 может быть связано с сетями 5G.
В Британии поджигают вышки 5G из-за фейков о коронавирусе
В Британии поджигают вышки 5G из-за фейков о коронавирусе

За последние несколько дней в Великобритании были испорчены по меньшей мере 20 вышек сотовой связи. Как сообщила 6 апреля газета The Guardian, акты вандализма вызваны популярностью теории заговора, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G.

По информации издания, 2 апреля вандалы, предположительно, подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество таких преступлений выросло.
 
На большинстве из поврежденных вышек еще не были установлены устройства для построения сетей 5G. При этом ущерб нанесен 3G- и 4G-оборудованию.
 
Как подчеркивает The Guardian, в последнее время Facebook не раз удалял страницы, на которых размещались призывы к нанесению вреда вышкам сотовой связи.
 
Представители социальных сетей вскоре проведут совещание с правительством, чтобы найти способ остановить публикацию ложной информации о сетях 5G.
 
В свою очередь, группа крупнейших мобильных сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и коронавирусом не существует.
 
По данным университета Джона Хопкинса, на утро 7 апреля в Британии зафиксированы 52,2 тысячи случаев заражения COVID-19 и более 5,3 тысячи летальных исходов.
 

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Теги: Британия, вандализм, Великобритания, Коронавирус, стандарт 5G, теория заговора
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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SergioS    07.04.2020, 10:26
Оценка:  +2
SergioS
Нужно еще выбросить свои гаджеты для полноты эффекта.
Vasya_iz_Ivanovo    07.04.2020, 07:14
Оценка:  -20
Vasya_iz_Ivanovo
А что с них взять, дикий народ - жители островов.
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