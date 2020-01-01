Чехия и Дания ослабили карантинные меры

В Дании через несколько дней заработают детские сады и начальные школы, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины.

В Дании и Чехии в ближайшие даты приняли решение ослабить карантинные меры, пишет Радио Прага.

Так, в Дании с 15 апреля заработают детские сады и начальные школы, в Чехии с 9 апреля откроются некоторые магазины.

Также со вторника, 7 апреля, можно будет заниматься спортом на природе без масок, однако нужно придерживаться дистанции не менее двух метров.

С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, а после Пасхи, которую в Чехии празднуют 12 апреля, правительство обсудит возможность открытия обувных и канцелярских магазинов.

Также с 14 апреля в случае уважительной причины, такой, как командировка, будет разрешен выезд за пределы Чехии.

В Дании детские сады и начальные школы заработают с 15 апреля, остальные школы планируется открыть с 10 мая, сообщает DW . При этом кафе, парикмахерские, дискотеки и торговые центры останутся закрытыми, по-прежнему нельзя будет собираться группами более 10 человек.

"Повседневная жизнь пока что не вернется в прежнее русло. Мы проживем еще многие месяцы с большим числом ограничений", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Как сообщалось, правительство Дании покроет все расходы на аренду для компаний, которые лишились дохода из-за пандемии.

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