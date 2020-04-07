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В Африке сотни мигрантов штурмовали испанский анклав

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Нелегальные мигранты при помощи крюков попытались преодолеть 6-метровый забор. Они бросали камни в пограничников, один правоохранитель был ранен.
Сотни мигрантов пытались прорваться к испанскому анклаву в Африке
Сотни мигрантов пытались прорваться к испанскому анклаву в Африке
AFP

В испанский анклав Мелилья на северном побережье Африки попытались прорваться больше двухсот нелегальных мигрантов. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Xinhua во вторник, 7 апреля.

Рано утром группа из около 260 африканских мигрантов попыталась преодолеть 6-метровый забор с применением крюков и бросала камни в испанских пограничников. При этом полсотни человек все же удалось попасть на территорию анклава, где их задержали и доставили в временного центра содержания иммигрантов. В результате нападения один испанский правоохранитель получил ранения.

Ранее сообщалось, что в Греции в лагерях для беженцев находятся 5,5 тысяч детей без сопровождения. Греция остановила прием заявок на получение убежища и собирается депортировать нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что беженцы попытались штурмовать границу с ЕС. Сирийские мигранты со стороны Турции бросали "коктейли Молотова" и камни в сторону границы Греции.

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Теги: Испания, Африка, беженцы, мигранты, штурм, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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