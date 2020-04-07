В Италии среди жертв коронавируса 120 медиков

Всего в стране заболели 132 тысяч человек, из них более 12,5 тысяч - медработники. Медиков за их труд поблагодарил итальянский президент.

В Италии от коронавируса умерли 94 врача и 26 медсестер zn.ua

В Италии с начала эпидемии от коронавируса скончались 94 доктора и 26 медсестер. Об этом сообщает CNN во вторник, 7 апреля.

Итальянский институт здравоохранения сообщает, что по состоянию на понедельник общее число работников здравоохранения, инфицированных коронавирусом, достигло 12 681 человек, из них больше 6,5 тысяч медсестер.

"Мы выражаем благодарность медсестрам на передовой, а вместе с ними - всем врачам в больницах и местных службах, ассистентам, всем тем, кто работает во вспомогательных службах: мы видели, как они работают на пределе возможностей, чтобы спасти жизни, и многие из них заплатили за это своей жизнью", - заявил президент Италии Серджо Матарелла.

Сейчас в Италии коронавирус выявили у 132 тысяч человек. От инфекции скончались 16,5 тысяч итальянцев. Еще почти 23 тысячи граждан излечились от болезни.

Напомним, что ранее Украина отправила 20 медиков в Италию. По возвращению в Украину этих врачей могут сразу "бросить на передовую в учреждения здравоохранения", отметил Виктор Ляшко.

При этом в Украине COVID-19 заболели 172 медика. В Минздраве семейных врачей и бригады скорой помощи просят воспринимать больных ОРВИ пациентов как потенциально зараженных коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet