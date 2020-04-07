ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано

Если снять карантинные слишком рано, то можно вернуться на прежние позиции, объяснили в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения призвала руководства разных стран мира не снимать слишком рано карантинные ограничения в рамках сдерживания пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал представитель Всемирной организации здоровья Кристиан Линдмайер на брифинге в Женеве, сообщает Reuters во вторник, 7 апреля.

"Одно из самых важных – не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным, если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться обратно с осложнениями", – сказал Линдмайер.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения не имеет общих рекомендаций для стран и регионов относительно смягчения мер по замедлению распространения пандемии коронавируса.

Ранее СМИ узнали план смягчения карантина в Украине, который может начать реализовываться уже в апреле.

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