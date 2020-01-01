В Греции медики протестуют из-за условий работы во время пандемии

Медработники заявляют о нехватке персонала в больницах, а также протестуют против нынешних условий работы.

В Греции сотни медработников вышли на акции протеста против условий работы и нехватки медперсонала в больницах во время пандемии. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 7 апреля.

Акции прошли перед больницами в разных городах Греции, в том числе в Афинах. Среди прочего медики потребовали направить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом, а также нанять дополнительный медперсонал в больницы. Акции прошли во Всемирный день здоровья.

Отметим, что в стране коронавирус выявили более чем у 1,7 тыс. человек, 81 человек скончался. Число смертей от коронавируса в стране все еще ниже, чем число смертей от сезонного гриппа.

Напомним, что ранее Греция ввела комендантский час из-за распространения коронавируса. За сутки 22 марта в стране зарегистрировали 94 новых случая, что стало значительным скачком, увеличив общее число случаев до 624.

Также сообщалось, что в Греции наказали нарушителей мер карантина. Полиция арестовала более 140 человек, которые, несмотря на запрет, открыли кафе, таверны и парикмахерские.

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