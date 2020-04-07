COVID-19: в Италии снизилось число новых пациентов

В Италии насчитывается 94067 госпитализированных с коронавирусом. Рост за сутки составил лишь 880 человек.

Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 604 человека, снизившись незначительно по сравнению с понедельником. Всего скончались 17127 человек, сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что сейчас в Италии насчитывается 94067 госпитализированных с коронавирусом, при этом рост по сравнению со вчерашним днем составил лишь 880 человек, что меньше половины роста в понедельник – 1941 человек.

Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая выздоровевших и умерших, составило 135586 человек. Накануне сообщалось о 132547 случаях. За последние сутки заразились 3039 человек.

При этом число вылечившихся достигло 24392 – на 1555 больше, чем накануне.

Напомним, ученые объяснили высокую смертность от COVID-19 в Италии с особенностями генофонда жителей страны.

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