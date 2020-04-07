Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19: в Италии снизилось число новых пациентов

Комментариев: 1
В Италии насчитывается 94067 госпитализированных с коронавирусом. Рост за сутки составил лишь 880 человек.
В Италии пытаются остановить распространение пандемии
В Италии пытаются остановить распространение пандемии

Число умерших вследствие заражения коронавирусом в Италии за последние сутки составило 604 человека, снизившись незначительно по сравнению с понедельником. Всего скончались 17127 человек, сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии во вторник, 7 апреля.

Отмечается, что сейчас в Италии насчитывается 94067 госпитализированных с коронавирусом, при этом рост по сравнению со вчерашним днем составил лишь 880 человек, что меньше половины роста в понедельник – 1941 человек.

Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая выздоровевших и умерших, составило 135586 человек. Накануне сообщалось о 132547 случаях. За последние сутки заразились 3039 человек.

При этом число вылечившихся достигло 24392 – на 1555 больше, чем накануне.

Напомним, ученые объяснили высокую смертность от COVID-19 в Италии с особенностями генофонда жителей страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, эпидемия, жертвы, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Нинізосереджений    07.04.2020, 21:55
Оценка:  -22
Нинізосереджений
Кретины,эпитеты"лишь",& quot;всего"и т.п.неуместны когда речь идёт о количестве заражённых болезнью,от которой нет ни лекарства,ни вакцины!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь