Россияне отказываются от домашних животных из-за коронавируса

После объявления о карантине россияне стали чаще отдавать своих питомцев в приюты или просто выставлять на улицу.

Директор российского фонда Собаки, которые любят Юлия Лындина, заявила, что люди отказываются от питомцев из-за фейковой информации о том, что животные являются переносчиками коронавируса. Об этом, во вторник, 7 апреля рассказывает телеканал Mash.

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“Очень много противоречивой информации о том, что животные могут и, более того, являются переносчиками коронавируса. Это неправда. Очень многие люди стали отказываться от своих домашних животных. Мы очень просим их не делать этого”, - cказала Лындина.

По данным, которые наводит Mash, ежедневно в столичный муниципальный приют собак поступает около 40 звонков с просьбой принять животное. В частные организации россияне обращаются примерно десять раз за день.

О том, что владельцы стали выставлять животных на улицу, рассказывает и Интерфакс.

“На улицах стало гораздо больше домашних животных. Почему так происходит, надо спрашивать у людей. Они боятся, скорее всего, что не смогут содержать питомца, а кто-то поверил, что животные - переносчики коронавируса”, - говорит представитель благотворительного фонда Зоозащита Анна Вайман.

По словам Вайман, приюты не готовы принимать новых постояльцев, так как места в них не освобождаются.

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“Думаю, просто у людей нет денег себе на еду, а не то что на животных”, - отметила собеседник агентства.

Ранее одна из тигриц, живущих в нью-йоркском зоопарке Бронкса, заразилась коронавирусом COVID-19.

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