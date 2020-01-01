Ухань возобновил транспортное сообщение

В среду с Уханя отправятся 276 пассажирских поездов. Город покинут 55 тысяч его жителей и тех, кто все это время пребывал в нем на карантине.

Власти Китая полностью восстановили транспортное сообщение с Уханем - жителям разрешено покидать город. Административный центр провинции Хубэй, ставший эпицентром эпидемии вызванной коронавирусом пневмонии, находился на карантине 76 дней. Об этом, в среду, 8 апреля, сообщает ChinaMorningPost.

Известно, что большинство билетов на первый день снятия транспортных ограничений куплено в провинцию Гуандун.

Со среды в городе полностью будет восстановлена нормальная работа воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

В то же время, некоторые ограничения по-прежнему в Ухане остаются в силе - международное авиасообщение с городом все еще приостановлено, также по-прежнему не выполняются прямые рейсы в Пекин. Тем не менее уже в среду аэропорт Уханя обслужит более 200 внутренних рейсов.

В городе продолжают действовать профилактические меры. Кинотеатры, книжные магазины, бары, спортивные залы, а также развлекательные центры в Ухане по-прежнему - закрыты. В ресторанах и кафе еду делают только навынос.

Жителям предписано обязательно носить маски в общественных местах и соблюдать меры предосторожности. В то же время муниципальные власти заверяют, что по мере улучшения эпидемической ситуации оставшиеся ограничения также будут сняты.

По данным властей на 7 апреля в городе с декабря было зафиксировано более 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 46,9 тысяч жителей были вылечены и выписаны из медучреждений. Около 2,6 тысяч человек погибли, еще 515 жителей Уханя по-прежнему проходят лечение, 181 из них - в тяжелом состоянии.

В декабре прошлого года именно в Ухане была впервые зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которая позже получила название COVID-19. Локальная вспышка за считанные недели переросла в общенациональную эпидемию. На этом фоне власти Китая ввели карантин в городе 23 января: на то время в 25 регионах Китая уже был подтвержден 571 случай инфицирования коронавирусом. С того момента 11-миллионный мегаполис был отрезан от остального мира.

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