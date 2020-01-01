Трамп рассматривает возможность не платить взносы в ВОЗ

По мнению Дональда Трампа, ВОЗ вовремя не забила тревогу. Он считает, что организации следовало начать активно действовать на несколько месяцев раньше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения во время распространения инфекции SARS-CoV-2, принимала неудачные решения и потому он задумался о прекращении финансирования организации. Об этом, во вторник, 7 апреля, сообщил The Hill.

Американский лидер напомнил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его предложением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.

“Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию”, - заявил Трамп.

В то же время, Трам сообщил, что он не уверен, что прекращать финансирование необходимо именно сейчас.

"Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить такую возможность", - сказал глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на этой и следующей неделях следует ожидать большого числа смертей от коронавируса в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet