Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп рассматривает возможность не платить взносы в ВОЗ

Комментариев: 0
По мнению Дональда Трампа, ВОЗ вовремя не забила тревогу. Он считает, что организации следовало начать активно действовать на несколько месяцев раньше.
Трамп намерен приостановить уплату взносов в ВОЗ
Трамп намерен приостановить уплату взносов в ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения во время распространения инфекции SARS-CoV-2, принимала неудачные решения и потому он задумался о прекращении финансирования организации. Об этом, во вторник, 7 апреля, сообщил The Hill.

Американский лидер напомнил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его предложением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.

“Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию”, - заявил Трамп.

В то же время, Трам сообщил, что он не уверен, что прекращать финансирование необходимо именно сейчас. 

"Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить такую возможность", - сказал глава Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на этой и следующей неделях следует ожидать большого числа смертей от коронавируса в США. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ВОЗ, Трамп, финансирование, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь