Трамп рассматривает возможность не платить взносы в ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения во время распространения инфекции SARS-CoV-2, принимала неудачные решения и потому он задумался о прекращении финансирования организации. Об этом, во вторник, 7 апреля, сообщил The Hill.
Американский лидер напомнил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его предложением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.
“Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию”, - заявил Трамп.
В то же время, Трам сообщил, что он не уверен, что прекращать финансирование необходимо именно сейчас.
"Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить такую возможность", - сказал глава Белого дома.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на этой и следующей неделях следует ожидать большого числа смертей от коронавируса в США.
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