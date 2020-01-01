В США рекордное число жертв коронавируса

Прежний антирекорд - свыше 1400 человек умерших в сутки - был зарегистрирован в США четвертого апреля.

Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него достигло самого высокого показателя в сутки - 1 700 человек. Об этом, во вторник, 7 апреля, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе данных федеральных и местных властей.

Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Самое большое количество смертей - в Нью-Йорке. Там погибло 4 009 человек. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Штатах - почти 400 тысяч человек. В то же время, почти 22 тысячи человек выздоровели.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что почти 2 миллиона человек в США сдали анализы на COVID-19. Он также сказал, что больше всего страдают от коронавируса афроамериканцы. Трамп призвал нацию готовиться к тому, что текущая неделя будет очень тяжелой и будет много смертей.

Ранее про рекордное число жертв инфекции заявили Британия и Нидерланды.

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