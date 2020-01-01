В Китае 62 случая заражения COVID-19 за сутки

В КНР за последние сутки зафиксировали 62 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли два человека.

Из новых случаев заболевания 59 - ввозные, остальные три - локальные. Два из них зафиксированы в провинции Шаньдун, один случай в провинции Гуандун. Об этом, в среду, 8 апреля, сообщает РИА Новости.

Выздоровели за последние сутки 112 человек.

В общей сложности в КНР сейчас выявлено 1042 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 714 человек, 23 находятся в тяжелом состоянии, 328 человек за сутки выздоровели.

Ставший эпицентром заболевания Китай на сегодняшний день занимает, по данным Worldometers, шестое место в мире по количеству зараженных - 81 802. Победили инфекцию в стране более 77 тысяч человек, а умерли 3333 человек.

Ранее Ухань, ставший эпицентром заболевания открыл транспортное сообщение, жителям разрешили покидать город.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet