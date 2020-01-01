Появилось видео пожара вышки 5G в Британии

Люди уничтожили огнем уже более 20 вышек в разных городах страны из-за фейка о коронавирусе.

В Великобритании люди массово жгут вышки сети 5G. Видео с места одного из пожаров опубликовано в соцсетях.

Из-за фейка в соцсетях, люди уверены во вредном действии вышек 5G на иммунитет, и это якобы способствует распространению коронавируса. Этот фейк в соцсетях распространили сторонники теории заговора.

На данное время огнем в стране уже уничтожено более 20 вышек.

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