В Китае из-за COVID-19 закрыли на карантин новый город

Пограничный китайский город Суйфыньхэ закрыли из-за привозных случаев коронавируса из России.

Власти считают, что это происходит из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России

Китайский город Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли на карантин из-за новых завозных случаев коронавирусного заболевания. Власти опасаются новой вспышки, пишет Reuters со ссылкой на CCTV.

Жители городского уезда обязаны оставаться в своих домах: лишь один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками предметов первой необходимости, и возвращаться домой в тот же день.

Вчера в Хэйлунцзяне случаи заболевания выросли до 25 в день - максимума в регионе. Власти считают, что это происходит из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России.

Суйфыньхэ – городской уезд городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, там проживают более 60 000 человек и более 100 000 приезжих. Это самый крупный переход между КНР и Россией в провинции с абсолютным преимуществом по объему экспорта и импорта. В декабре 2013-го город стал первым в Китае, где наряду с юанем ходит и российский рубль.

Ранее разблокированный Ухань показали на фото. Город находился в изоляции без транспортного железнодорожного и авиасообщения на протяжении 76 дней.

Напомним, в Ухане выявили коронавирус у 15% кошек. Также Корреспондент писал о том, как Китай возвращается к жизни после снятия жестких карантинных мер.

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