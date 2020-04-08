Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси госпитализированы 976 человек с COVID-19

Комментариев: 3
В борьбе с коронавирусной инфекцией в Беларуси задействованы 25 тыс медиков и подготовлены 7 тыс коек в больницах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
president.gov.by

В Беларуси 976 тыс человек госпитализированы с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Всего в стране было проведено около 46 тыс тестов. Об этом сообщает МОЗ Беларуси в среду, 8 апреля. 

Читай также: Лукашенко о карантине: Жрать что будем?

“На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ“ - говорится в сообщении. 

Глава Беларуси во вторник, 7 апреля, заслушал доклад о борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам лидера страны, решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. Лукашенко уверен, введение карантина не остановит распространение вируса. Об этом говорится на сайте президента.

Читай также: Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса

“Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, Министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие" - отметил Лукашенко.

Запереть людей в квартирах - это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем - в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет - подытожил он

Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
president.gov.by

Ранее Лукашенко заявил, что к Пасхе вирус в Беларуси пойдет на спад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Беларусь, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Арсений_Авакян    08.04.2020, 15:03
Оценка:  +2
Арсений_Авакян
Бацька, дави коронавирус трактором!
ПродувКротов    08.04.2020, 14:37
Оценка:  +13
ПродувКротов
Хоккей и сало не помогли. Бывает ...
Kostos    08.04.2020, 14:24
Оценка:  +18
Kostos
Совковый директор совхоза говорил, что вирусня чипуха.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь