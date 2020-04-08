В Беларуси госпитализированы 976 человек с COVID-19

В борьбе с коронавирусной инфекцией в Беларуси задействованы 25 тыс медиков и подготовлены 7 тыс коек в больницах.

В Беларуси 976 тыс человек госпитализированы с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Всего в стране было проведено около 46 тыс тестов. Об этом сообщает МОЗ Беларуси в среду, 8 апреля.

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“На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ“ - говорится в сообщении.

Глава Беларуси во вторник, 7 апреля, заслушал доклад о борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам лидера страны, решения принимаются исходя из ситуации и ресурсов. Лукашенко уверен, введение карантина не остановит распространение вируса. Об этом говорится на сайте президента.

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“Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, Министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие" - отметил Лукашенко.

Запереть людей в квартирах - это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем - в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет - подытожил он

Президент Беларуси Александр Лукашенко president.gov.by

Ранее Лукашенко заявил, что к Пасхе вирус в Беларуси пойдет на спад.

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