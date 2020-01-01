В Аргентине начали печатать маски на 3D-принтере

Преподаватели и студенты, имеющие дома 3D-принтеры, объединились и приступили к изготовлению столь необходимых медикам масок. Готовые изделия сразу доставляют в больницы.

Национальный университет города Матанса в Аргентине приступил к печати масок на 3D-принтерах на фоне распространения коронавирусной инфекции, пишет CTyS-UNLaM.

На печать одного изделия уходит около полутора часов.

Всего уже напечатано 720 масок, их развезли по восьми медицинским учреждениям. Маски планируют поставить еще в 12 больниц.

Отмечается, что это инициатива преподавателей и студентов, имеющих 3D-принтеры.

На сегодняшний день COVID-19 в Аргентине заразились 1715 человек, скончались 60.

Как мы писали ранее, Apple выпустила 20 млн медицинских масок.

Также сообщалось, что США рекомендуют здоровым носить самодельные маски, но только там, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра, например, в супермаркете.

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