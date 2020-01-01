В Испании 2 дня подряд растет смертность от COVID

Всего лишь за сутки от COVID-19 в стране скончались более 750 человек. Смертность растет второй день подряд.

Минздрав Испании сообщает о росте второй день подряд числа смертей из-за осложнений от коронавируса, сообщает иностранное ведомство в среду, 8 апреля.

Отметим, что перед этими показателями смертность от COVID четыря дня подряд шла на спад.

Однако, за минувшие сутки в стране умерли 757 инфицированных пациентов.

В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 146 тыс. зараженных, из которых 14,5 тыс. скончались. Выздоровели более 48 тыс. человек.

Еще сообщалось, что в Испании более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet