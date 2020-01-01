В Испании 2 дня подряд растет смертность от COVID
Всего лишь за сутки от COVID-19 в стране скончались более 750 человек. Смертность растет второй день подряд.
Минздрав Испании сообщает о росте второй день подряд числа смертей из-за осложнений от коронавируса, сообщает иностранное ведомство в среду, 8 апреля.
Отметим, что перед этими показателями смертность от COVID четыря дня подряд шла на спад.
Однако, за минувшие сутки в стране умерли 757 инфицированных пациентов.
В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 146 тыс. зараженных, из которых 14,5 тыс. скончались. Выздоровели более 48 тыс. человек.
За сутки 6 апреля в Испании зарегистрировали 743 случая смерти от коронавируса.
Еще сообщалось, что в Испании более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом.
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