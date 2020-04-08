В Токио зафиксирована самая большая вспышка COVID-19 с начала эпидемии

В столице Японии коронавирусом инфицировано 1339 человек.

В Токио зафиксировали 144 случая заражения коронавирусной инфекцией. Данная цифра является самым большим ежедневным приростом с начала пандемии в стране. Об этом сообщает Reuters.

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Так, по словам губернатор Токио Юрико Коикэ, общее число случаев заражения в столице Японии составляет 1339 человек. Всего в стране коронавирусом заразились 4768 человек. Смертность от COVID-19 в Японии, по состоянию на утро среды, 8 апреля, составила 98 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии объявляют локальную чрезвычайную ситуацию из-за пандемии. Режим ЧС будет действовать месяц с момента вступления в силу в полночь в среду и затронет семь префектур.

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