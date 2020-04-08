Бегемот напал на крокодила с антилопой в пасти

Антилопа не решалась вернуться с острова на берег из-за плавающих крокодилов и бегемотов.

Стычка бегемота и крокодила попала на видео кадр из видео youtube

В парке Крюгера, ЮАР, очевидцы сняли на видео столкновение бегемота с крокодилом, преследующим антилопу. Ролик опубликован в YouTube. Читай также: Слоны защитили своих детенышей от стаи хищников Антилопе пришлось забраться на остров, чтобы спастись от хищников. Она долго не решалась вернуться на берег из-за плавающих поблизости крокодилов и бегемотов.

Когда антилопа прыгнула в воду и поплыла к берегу, крокодил устремился за ней и догнал, но в этот момент рядом оказался бегемот.

Он схватил крокодила, и они все ушли под воду. Через несколько секунд бегемот всплыл, но уже без крокодила и антилопы.