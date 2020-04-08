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Бегемот напал на крокодила с антилопой в пасти

Комментариев: 1
Антилопа не решалась вернуться с острова на берег из-за плавающих крокодилов и бегемотов.
Стычка бегемота и крокодила попала на видео
Стычка бегемота и крокодила попала на видео
кадр из видео youtube
В парке Крюгера, ЮАР, очевидцы сняли на видео столкновение бегемота с крокодилом, преследующим антилопу. Ролик опубликован в YouTube.

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Антилопе пришлось забраться на остров, чтобы спастись от хищников. Она долго не решалась вернуться на берег из-за плавающих поблизости крокодилов и бегемотов.

Когда антилопа прыгнула в воду и поплыла к берегу, крокодил устремился за ней и догнал, но в этот момент рядом оказался бегемот.
 
Он схватил крокодила, и они все ушли под воду. Через несколько секунд бегемот всплыл, но уже без крокодила и антилопы.
 
 

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Теги: животные, видео, Бегемот, ЮАР, крокодил, антилопа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zadneprohodchik    08.04.2020, 16:18
Оценка:  -1
zadneprohodchik
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