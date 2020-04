В США более 400 тысяч случаев коронавируса

В то же время, вице-президент США Майк Пенс заявил, что ситуация имеет признаки улучшения.

"Мы наблюдаем стабилизацию статистики в некоторых районах страны, где смертность ранее была выше, чем в других райнах", - заявил он.

По словам Пенса, улучшения наблюдаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго.

Также он призвал жителей страны удвоить усилия, направленные на соблюдение санитарных ограничений.

"We continue to see evidence of stabilization in some of the areas around the country of the most significant outbreak." pic.twitter.com/9a3hBPASN6