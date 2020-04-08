Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США более 400 тысяч случаев коронавируса

Комментариев: 1
В США более четверти всех случаев коронавируса в мире. Только в штате Нью-Йорк больше заболевших, чем в Италии.
В США более 400 тысяч случаев коронавируса

В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч человек, почти 13 тысяч умерли, свидетельствуют данные служб здравоохранения страны в среду, 8 апреля.

Только в штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения, умерли около 5,5 тысяч человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 44 тысяч инфицированных. В штате Калифорния - более 17,5 тысяч. 

При этом вылечились в США около 21,7 тысяч человек.

В то же время, вице-президент США Майк Пенс заявил, что ситуация имеет признаки улучшения. 

"Мы наблюдаем стабилизацию статистики в некоторых районах страны, где смертность ранее была выше, чем в других райнах", - заявил он.

По словам Пенса, улучшения наблюдаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго.

Также он призвал жителей страны удвоить усилия, направленные на соблюдение санитарных ограничений.

Таким образом, в США более четверти всех случаев коронавируса в мире, количество которых приближается к 1,5 миллионам.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
MихасьUA    08.04.2020, 16:55
Оценка:  -25
MихасьUA
Ничё так"сверхдержаву"трусит ОРВИ.Но это только начало.Трамп своё дело знает отлично,поэтому мёртвых от этого ОРВИ"сверхдержавников"с коро будет очень много,гораздо больше чем во всех странах мира вместе взятые.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь