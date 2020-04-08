В США более четверти всех случаев коронавируса в мире. Только в штате Нью-Йорк больше заболевших, чем в Италии.

В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч человек, почти 13 тысяч умерли, свидетельствуют данные служб здравоохранения страны в среду, 8 апреля.

Только в штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 142 тысяч случаев заражения, умерли около 5,5 тысяч человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 44 тысяч инфицированных. В штате Калифорния - более 17,5 тысяч.

При этом вылечились в США около 21,7 тысяч человек.

Cмотрите фотогалерею: В США более 400 тысяч случаев коронавируса

В то же время, вице-президент США Майк Пенс заявил, что ситуация имеет признаки улучшения. "Мы наблюдаем стабилизацию статистики в некоторых районах страны, где смертность ранее была выше, чем в других райнах", - заявил он. По словам Пенса, улучшения наблюдаются в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Новом Орлеане, Детройте и Чикаго. Также он призвал жителей страны удвоить усилия, направленные на соблюдение санитарных ограничений. "We continue to see evidence of stabilization in some of the areas around the country of the most significant outbreak." pic.twitter.com/9a3hBPASN6 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2020

Таким образом, в США более четверти всех случаев коронавируса в мире, количество которых приближается к 1,5 миллионам.

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