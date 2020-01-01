Разведка в ноябре предупреждала Трампа о последствиях коронавируса - СМИ

Уже в ноябре высказывались опасения, что вирус может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии.

В США предсказывали последствия коронавируса еще в ноябре AP

Разведка США предупреждала администрацию президента Трампа о возможных последствиях коронавируса как для здоровья людей, так и для бизнеса еще в ноябре 2019 года. Об этом в среду, 8 апреля сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники, которые знакомы с докладом Национального центра медицинской разведки при Разведывательном управлении Министерства обороны США (РУМО).

Судя по документу, опасения в связи с вирусом, распространявшимся на территории китайского Уханя, были подробно описаны представителями спецслужб, которые "беспокоились, что он может нести серьезную угрозу американским военнослужащим в Азии".

Составители доклада пришли к выводу, что последствия от этого вируса "могут быть катастрофическими".

По данным телекомпании, "эта информация была неоднократно доведена" до РУМО, Комитета начальников штабов ВС США и Белого дома. По сведениям журналистов, "брифинги с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности Белого дома по теме нового вируса регулярно проходили в декабре".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что первое подобное предупреждение американская администрация получила 3 января.

Ранее сообщалось, что американская разведка выявила занижение Китаем статистики по коронавирусу.

Сегодня сообщалось, что в США рекордное число жертв коронавируса. Количество умерших в США в результате нового коронавируса или осложнений от него достигло самого высокого показателя в сутки - 1 700 человек.

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