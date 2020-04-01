Суд ЕС обязал Польшу ликвидировать орган по наказанию судей

В Евросоюзе сочли незаконной деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.

Польша должна немедленно прекратить действие закона о Дисциплинарной палате Верховного суда, отвечающей за возможное наказание судей. Соответствующее решение принял Суд ЕС, сообщает в среду, 8 апреля, Европейская правда.

"Польша должна немедленно остановить применение национальных положений о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда по делам о дисциплинарных наказаниях судей", - говорится в решении.

Как известно, в 2017 году Польша одобрила новый дисциплинарный режим для судей Верховного и обычных судов. В частности, в рамках этой законодательной реформы в Верховном суде была создана новая Дисциплинарная палата.

Принимая во внимание, что, утвердив новый дисциплинарный режим для судей, Польша не выполнила своих обязательств по законодательству Евросоюза, 25 октября 2019 года Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС. Комиссия утверждает, в частности, что новый дисциплинарный режим не гарантирует независимости и беспристрастности Дисциплинарной палаты, состоящей исключительно из судей, отобранных Национальным судебным советом, члены которого были отобраны польским Сеймом.

Создание Дисциплинарной палаты было одной из нескольких спорных польских судебных реформ, которые подверглись критике со стороны ЕС.

В дополнение к изменениям, внесенным в функционирование Верховного суда, польское правительство также стремилось иметь возможность непосредственно наказывать судей, которые выступали против правительства, и осуществлять более прямой контроль над судебной системой.

Ранее Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении страны-члена ЕС за нарушение принципа независимости судебной системы. Варшаве официальное сообщение о начале этого процесса впервые было направлено в июле 2018 года.

В сентябре ЕК инициировала второй этап процедуры. Польше она тогда дала рекомендации об устранении нарушений. Однако Варшава прислушиваться к заявлениям Еврокомиссии отказалась. Требования ЕК в МИД страны признали необоснованными и заявили, что судебная реформа не ограничивает возможностей независимого состязательного процесса.

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