Путин сравнил пандемию с половцами и печенегами
Обращаясь к россиянам, президент РФ призвал их к дисциплине в победе с "коронавирусной заразой".
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия переживет пандемию, как в свое время пережила набеги печенегов и половцев. Об этом он сказал на совещании с губернаторами и министрами.
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“Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную“, - заявил Путин.
Президент РФ напомнил о необходимости придерживаться самоизоляции, несмотря на возникающие проблемы.
Ранее сообщалось, что Путин продлил выходные в России на месяц.
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