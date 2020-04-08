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Путин сравнил пандемию с половцами и печенегами

Комментариев: 3
Обращаясь к россиянам, президент РФ призвал их к дисциплине в победе с "коронавирусной заразой".
Путин сравнил "заразу коронавирусную" с печенегами и половцами
Путин сравнил "заразу коронавирусную" с печенегами и половцами
кадр из видео

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Россия переживет пандемию, как в свое время пережила набеги печенегов и половцев. Об этом он сказал на совещании с губернаторами и министрами.

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“Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную“, - заявил Путин.

Президент РФ напомнил о необходимости придерживаться самоизоляции, несмотря на возникающие проблемы.

 

 

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Теги: Россия, Путин, видео, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    08.04.2020, 18:05
Оценка:  +5
Lyonya-Space
А как на счёт "набегов" саудитов на стоимость углеводородов?
Готовьте лярды из своих запасов, господа!
Иначе - ... гаплык.
Graddfeydd    08.04.2020, 18:02
Оценка:  +8
Graddfeydd
Так это, ряженые клоуны будут свой фестиваль проводить 9 мая? Или из-за "половцев" и "печенегов" наметился проблеск здравого смысла в ватных головах?
Lyonya-Space    08.04.2020, 18:07
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Проблеск в вате - это могут быть только дырочки для просачивания коронавируса.
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