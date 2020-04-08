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Сирийские власти виновны в применении химического оружия - ОЗХО

Комментариев: 1
Сирийские военные применили ядовитый газ зарин и хлор в провинции Хомс в марте 2017 года.
Химическая атака в Сирии
Химическая атака в Сирии

Сирийские власти виновны в боевом применении отравляющих веществ в марте 2017 года. Об этом говорится в докладе, обнародованном группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Документ в среду, 8 апреля, опубликован на сайте организации.

В докладе говорится, что вооруженные силы Сирии несут ответственность за применение ядовитого газа зарина и хлора в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс в марте 2017 года.

Ранее сирийские власти неоднократно обвинялись в применении зарина. Так, по данным ОЗХО, при газовой атаке 4 апреля 2017 года в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог.

Также в независимой комиссии ООН утверждали, что режим Асада не менее семи раз применяли химоружие с марта по июль 2017 года.

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Теги: Сирия, химическое оружие, Конфликт в Сирии, ОЗХО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    08.04.2020, 20:19
Оценка:  -7
nelci
Очень ценная сегодня брехня двухгодичной давности, как страшно стало жить ....
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