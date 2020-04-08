Сирийские власти виновны в применении химического оружия - ОЗХО

Сирийские военные применили ядовитый газ зарин и хлор в провинции Хомс в марте 2017 года.

Сирийские власти виновны в боевом применении отравляющих веществ в марте 2017 года. Об этом говорится в докладе, обнародованном группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Документ в среду, 8 апреля, опубликован на сайте организации.

В докладе говорится, что вооруженные силы Сирии несут ответственность за применение ядовитого газа зарина и хлора в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс в марте 2017 года.

Ранее сирийские власти неоднократно обвинялись в применении зарина. Так, по данным ОЗХО, при газовой атаке 4 апреля 2017 года в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог.

Также в независимой комиссии ООН утверждали, что режим Асада не менее семи раз применяли химоружие с марта по июль 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet