В ЕС нехватка медикаментов для лечения коронавируса - СМИ

У европейских клиник заканчиваются препараты, необходимые для лечения тяжелобольных коронавирусом, утверждают немецкийе СМИ.

В Германии заканчиваются лекарства для лечения тяжело больных пациентов с коронавирусом COVID-19, пишет Die Welt со ссылкой на письмо Еврокомиссии к производителям лекарств.

Речь идет о седативных, обезболивающих, миорелаксантах и антибиотиках, а также о медикаментах для реанимации.

Как сообщается, в письме еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес призывает несколько европейских ассоциаций фармакологии подтолкнуть компании к увеличению производства этих медикаментов. При этом она подчеркивает "чрезвычайную срочность проблемы".

В письме указано, что ранее несколько стран ЕС сообщили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA), что их запасов жизненно необходимых лекарств осталось только на неделю. "Чрезвычайно важно предоставить срочный приоритет увеличению производства этих препаратов. Мы полагаемся на вас и вашу ответственность и солидарность для того, чтобы пациенты в Европе имели доступ к необходимым лекарствам", - пишет Кириакидес.

Отмечается, что клиники сообщили EMA, что за 47 часов у них закончатся необходимые средства для реанимации.

Также утверждается, что у некоторых стран Европы средства для лечения тяжело больных уже закончились. В частности, это касается Испании, Франции, Швеции, Финляндии и Австрии.

Отметим, около половину всех случаев коронавируса в мире, число которых приближается к полутра миллионам, зарегистрированы в Европе.

В частности, в Испании после нескольких дней снижения смертей от коронавируса их количество снова начало расти. В стране насчитывается более 146 тысяч зараженных, из которых 14,5 тысяч скончались. Выздоровели более 48 тысяч человек.

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