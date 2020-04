Берни Сандерс прекратил участие в предвыборной гонке

Сенатор Берни Сандерс заявил о завершении участие в предвыборной гонке. Об этом говорится в сообщении его штаба, распространенном в среду, 8 апреля.

Сандерс оставался единственным конкурентом бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии, завершает участие в предвыборной гонке, говорится в сообщении его штаба, распространенном в среду.

"Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство", - говорится в сообщении.

Фактически это означает выход из борьбы.

"Сегодня я прерываю свою кампанию. Но пока кампания заканчивается, борьба за справедливость продолжается", написал Сандерc в Twitter, комментируя свое решение.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16