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В Испании назвали дату возвращения к "нормальной жизни"

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Процесс ослабления ограничений будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки пандемии.
Полицейский запускает беспилотник в Барселоне
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Власти Испании планируют после 26 апреля начать послабление карантинных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, и начать возвращать страну к "нормальной жизни". Об этом в среду, 8 апреля, сказала министр финансов страны Мария Хесус Монтеро, сообщает El Pais.

По ее словам, с 26 апреля, когда закончится продленный срок чрезвычайного положения, будут приняты другие "прогрессивные меры", чтобы граждане могли постепенно восстановить "свою нормальную жизнь".

Министр отметила, что процесс ослабления ограничений будет происходить постепенно и с соблюдением рекомендаций экспертов, чтобы избежать новой вспышки заражений коронавирусом.

"После 26 апреля начнется "деэскалация" – это будет происходить таким образом, что граждане смогут постепенно и упорядоченно возвращаться к нормальной жизни, на улицы, площади, в очень упорядоченный образ жизни, чтобы не было нового пика и возвращения инфекции", – сказала Монтеро и добавила, что правительство сейчас работает с различными сценариями гибкости ограничений, но отказалась говорить конкретно, так как решение еще не принято.

Напомним, за минувшеи сутки в Испании от коронавируса умерли 757 человек. После четырех дней снижения число жертв растет второй день подряд. Общее количество умерших в Испании достигло 14555. Выздоровели более 48 тысяч человек.

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Теги: Испания, эпидемия, инфекция, пандемия, карантин, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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