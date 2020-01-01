Еврокомиссия советует продлить ограничение на поездки в Шенгенской зоне

Введенные ранее ограничения на несущественные поездки предлагается продлить до середины мая.

В ЕС советуют продлить запрет на поездки

Европейская комиссия рекомендовала странам-членам Евросоюза продлить ограничения на поездки внутри Шенгенской зоны до 15 мая. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое было опубликовано в среду, 8 апреля.

"Сегодня Еврокомиссия предложила государствам - членам Шенгенского соглашения и ассоциированным странам продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая", - говорится в документе.

В заявлении комиссии отмечается, что для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо более 30 дней.

Напомним, в середине марта на 30 дней был введен запрет на все поездки на территорию Евросоюза, кроме неотложных.

Ранее в Испании назвали дату возвращения к "нормальной жизни". Отмечалось, что процесс ослабления ограничений будет происходить постепенно.

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