ВОЗ подписала 130 соглашений о производстве вакцины против COVID-19

Ученые, спонсоры и производители со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения подписала 130 соглашений о сотрудничестве в сфере производства вакционы против коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в среду, 8 апреля.

"Сегодня 130 ученых, спонсоров и производителей со всего мира подписали заявление о сотрудничестве с ВОЗ для ускорения разработки вакцины против COVID-19", – сказал он.

По словам Гебреисуса, над разработкой вакцины против коронавируса работают ежедневно сотни человек по всему миру.

Он добавил, что в ВОЗ также разработали протоколы исследования, которые используются в более чем 40 странах для выявления коронавируса.

Накануне в ВОЗ сообщили, что разработкой вакцин против COVID-19 занимаются в более чем 70 странах мира. Утверждалось, что исследования ведутся "с невероятной скоростью".

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