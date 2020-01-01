В Москве произошел пожар в доме престарелых, есть жертвы

На данный момент известно о четырех погибших и десяти пострадавших. Причиной инцидента стало короткое замыкание.

На западе Москвы 8 апреля произошел пожар в частном пансионате для престарелых людей. На данный момент известно о четырех погибших и десяти пострадавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что пожар произошел в среду вечером на минус первом и первом этажах здания. Его площадь составила 300 квадратных метров.

По информации агентства, в заведении проживали люди старшего поколения, в том числе с ограниченными возможностями.

Причиной инцидента стало возгорание электрокабеля. В здании наблюдалось сильное задымление.

Сотрудникам МЧС удалось спасти 50 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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