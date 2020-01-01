В Москве произошел пожар в доме престарелых, есть жертвы
На данный момент известно о четырех погибших и десяти пострадавших. Причиной инцидента стало короткое замыкание.
На западе Москвы 8 апреля произошел пожар в частном пансионате для престарелых людей. На данный момент известно о четырех погибших и десяти пострадавших, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что пожар произошел в среду вечером на минус первом и первом этажах здания. Его площадь составила 300 квадратных метров.
По информации агентства, в заведении проживали люди старшего поколения, в том числе с ограниченными возможностями.
Причиной инцидента стало возгорание электрокабеля. В здании наблюдалось сильное задымление.
Сотрудникам МЧС удалось спасти 50 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Напомним, в 2016 году сгорел частный дом престарелых в Киевской области. В результате инцидента погибли 17 человек.
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