Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

Пандемия коронавируса уже охватила 184 страны. По числу заболевших лидируют США, самая высокая смертность зафиксирована в Италии.

Число людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени.

По состоянию на 2.55 9 апреля зафиксировано 1 511 104 случая заражения, скончались 88 338 человек, выздоровели 328 661. Лидерами по заражению являются США (429 052 инфицированых), Испания (148 220), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (113 296). Китай сместился на шестое место с 82 809 зараженных. В первой пятерке по числу смертей от коронавируса Италия (17 669 умерших), Испания (14 792), США (14 695), Франция (10 869) и Великобритания (7097). Пандемия коронавируса. Главные новости на 8 апреля Напомним, в Украине на утро 8 апреля зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом , из них 52 закончились смертью и 35 - выздоровлением.

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