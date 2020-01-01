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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 1,5 млн

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Пандемия коронавируса уже охватила 184 страны. По числу заболевших лидируют США, самая высокая смертность зафиксирована в Италии.
В мире растет число зараженных коронавирусом
В мире растет число зараженных коронавирусом
 
Число людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью в реальном времени.
 
По состоянию на 2.55 9 апреля зафиксировано 1 511 104 случая заражения, скончались 88 338 человек, выздоровели 328 661.
 
Лидерами по заражению являются США (429 052 инфицированых), Испания (148 220), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (113 296).
 
Китай сместился на шестое место с 82 809 зараженных.
 
В первой пятерке по числу смертей от коронавируса Италия (17 669 умерших), Испания (14 792), США (14 695), Франция (10 869) и Великобритания (7097).
 
 
Напомним, в Украине на утро 8 апреля зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусом, из них 52 закончились смертью и 35 - выздоровлением. 

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Теги: мир, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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