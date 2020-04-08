ЕС выделит €20 млрд на борьбу с COVID-19 в мире

Деньги направят на поддержку "наиболее уязвимых стран". Они пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения и смягчение экономических последствий коронавируса.

ЕС выделит финансовую помощь для борьбы с COVID-19 за пределами Европы

Европейский Союз выделит в общей сложности более 20 миллиардов евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития в среду, 8 апреля.

"Вирус еще не повержен, пока он не повержен везде", - подчеркнул Боррель.

Пакет помощи под общим названием Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних для Евросоюза государств Восточного партнерства и Балкан.

EU development ministers greenlight €20 billion support package for partner countries in global fight against #COVID19 pandemic.

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Деньги пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также смягчение социальных и экономических последствий пандемии.

20 миллиардов евро - сумма, которая складывается из ресурсов Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем поддержки от ЕС составит не менее 15 миллиардов евро . Из них 190 миллионов евро должна получить Украина.

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