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ЕС выделит €20 млрд на борьбу с COVID-19 в мире

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Деньги направят на поддержку "наиболее уязвимых стран". Они пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения и смягчение экономических последствий коронавируса.
ЕС выделит финансовую помощь для борьбы с COVID-19 за пределами Европы
ЕС выделит финансовую помощь для борьбы с COVID-19 за пределами Европы
 
Европейский Союз выделит в общей сложности более 20 миллиардов евро на помощь странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил по итогам видеоконференции с европейскими министрами развития в среду, 8 апреля.
 
"Вирус еще не повержен, пока он не повержен везде", - подчеркнул Боррель.
 
Пакет помощи под общим названием Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних для Евросоюза государств Восточного партнерства и Балкан. 
 
Деньги пойдут на гуманитарную помощь, укрепление систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также смягчение социальных и экономических последствий пандемии.
 
20 миллиардов евро - сумма, которая складывается из ресурсов Еврокомиссии, стран-членов ЕС, а также Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
 
Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем поддержки от ЕС составит не менее 15 миллиардов евро. Из них 190 миллионов евро должна получить Украина.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: ЕС, Евросоюз, Поддержка, финансирование, Коронавирус, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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