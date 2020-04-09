Вашингтон пересматривает объем финансирования ВОЗ

Президент США и глава Госдепартамента обвинили организацию в ошибках во время кризиса, вызванного коронавирусом.

США пересматривают объем финансирования Всемирной организации здравоохранения, так как не видят ожидаемого результата. Об этом 9 апреля заявил журналистам госсекретарь Майк Помпео.

"В данный момент мы пересматриваем объем финансирования Всемирной организации здравоохранения. Организации должны работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают... В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, чего должна была", - указал он.

При этом Вашингтон пока не настаивает на смене руководства организации.

"Это не то время, чтобы осуществлять подобные замены. Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу", - отметил Помпео. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ 452 миллиона долларов, тогда как Китай - только 42 миллиона. Американский лидер подтвердил, что подумает насчет дальнейшего финансирования ВОЗ. "Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - подчеркнул он. Напомним, днем ранее Трамп заявил, что задумывается о прекращении финансирования ВОЗ . Он отметил, что организация ошиблась по многим вопросам и занимала "крайне прокитайскую позицию" во время распространения COVID-19. В ВОЗ осудили идею президента США сократить финансирование, назвав ее неуместной в период пандемии.

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