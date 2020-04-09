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Вашингтон пересматривает объем финансирования ВОЗ

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Президент США и глава Госдепартамента обвинили организацию в ошибках во время кризиса, вызванного коронавирусом.
Дональд Трамп и Майк Помпео раскритиковали деятельность ВОЗ
Дональд Трамп и Майк Помпео раскритиковали деятельность ВОЗ
 
США пересматривают объем финансирования Всемирной организации здравоохранения, так как не видят ожидаемого результата. Об этом 9 апреля заявил журналистам госсекретарь Майк Помпео.
 
"В данный момент мы пересматриваем объем финансирования Всемирной организации здравоохранения. Организации должны работать, они должны давать результаты, которых от них ожидают... В случае с ВОЗ мы не видим, что она добилась того, чего должна была", - указал он.
 
При этом Вашингтон пока не настаивает на смене руководства организации.
 
"Это не то время, чтобы осуществлять подобные замены. Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу", - отметил Помпео.
 
В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил на этом же брифинге, что в прошлом году США выплатили ВОЗ 452 миллиона долларов, тогда как Китай - только 42 миллиона. 
 
Американский лидер подтвердил, что подумает насчет дальнейшего финансирования ВОЗ.
 
"Мы рассмотрим этот вопрос и решим, что нужно делать... в ВОЗ совершили много ошибок", - подчеркнул он.
 
Напомним, днем ранее Трамп заявил, что задумывается о прекращении финансирования ВОЗ. Он отметил, что организация ошиблась по многим вопросам и занимала "крайне прокитайскую позицию" во время распространения COVID-19.
 
В ВОЗ осудили идею президента США сократить финансирование, назвав ее неуместной в период пандемии.

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Теги: США, ВОЗ, Трамп, финансирование, Дональд Трамп, Коронавирус, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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LeonMaster    09.04.2020, 04:39
Оценка:  +13
LeonMaster
да уж, США, как и Россия или Европа, рассчитывали что это будет очередной МЕРС/САРС, прохлопали что уровень смертности ниже, а значит распространение в прогрессии выше, думали проскочить, смеялись с карантинов, а потом начали обвинять всех и вся. ЦКЗ видимо только в фильмах космодесант в скафандрах
LeonMaster    09.04.2020, 04:43
Оценка:  +12
LeonMaster
посылает при малейшей простуде. Еще пару месяцев назад говорили за фактическую пандемию, когда это отрицалось, и палец о палец не стукнуло. И им ВОЗ виновато? Белый дом активно блокировал попытки разворачивания превентивных мер, и отшучивался, как и Кремль в принципе, боялись экономических потерь
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