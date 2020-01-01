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Пентагон подтвердил поддержку ВСУ

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Министр обороны США высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и поздравил Андрея Тарана с назначением на должность.
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
 
Глава Пентагона Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном, во время которого подтвердил поддержку США в наращивании потенциала ВСУ. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба американского военного ведомства.
 
Отмечается, что целью разговора было укрепление стратегического партнерства между странами и обмен мнениями о продолжающейся пандемии COVID-19.
 
"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии", - указано в сообщении Пентагона.
 
Министр обороны США также отметил, что европейские союзники должны усилить миссию поддержки безопасности в Украине. Также он высоко оценил недавний прогресс в оборонных реформах Киева.
 
Как информировали в Пентагоне, Таран подтвердил приверженность Украины преобразованию оборонного сектора страны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
 
 
Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон помогает Киеву, потому что помнит свои обязательства в соответсвии с Будапештским меморандумом.

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Теги: США, Украина-США, Пентагон, Минобороны, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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