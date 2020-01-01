Пентагон подтвердил поддержку ВСУ

Министр обороны США высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и поздравил Андрея Тарана с назначением на должность.

Глава Пентагона Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном, во время которого подтвердил поддержку США в наращивании потенциала ВСУ. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба американского военного ведомства.

Отмечается, что целью разговора было укрепление стратегического партнерства между странами и обмен мнениями о продолжающейся пандемии COVID-19.

"Эспер поздравил Тарана с его недавним назначением министром обороны и подтвердил поддержку США в наращивании потенциала вооруженных сил Украины для более эффективной защиты от российской агрессии", - указано в сообщении Пентагона.

Министр обороны США также отметил, что европейские союзники должны усилить миссию поддержки безопасности в Украине. Также он высоко оценил недавний прогресс в оборонных реформах Киева.

Как информировали в Пентагоне, Таран подтвердил приверженность Украины преобразованию оборонного сектора страны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон помогает Киеву , потому что помнит свои обязательства в соответсвии с Будапештским меморандумом.

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