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Водолазы нашли тело пропавшего правнука сенатора Кеннеди - СМИ

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Восьмилетний мальчик и его мать пропали 2 апреля у берегов штата Мэриленд. Их каноэ отнесло ветром в открытый залив.
Гидеон Маккин
Гидеон Маккин
facebook.com/mckean.david

Водолазы обнаружили в Чесапикском заливе тело Гидеона Маккина, правнука американского сенатора Роберта Кеннеди. Об этом 8 апреля сообщил телеканал CNN.

Восьмилетний Гидеон пропал со своей матерью, 41-летней Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, 2 апреля.
 
По данным СМИ, Мейв и Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу. Судно вынесло в открытый залив, далеко от берега, и они не смогли вернуться назад.
 
Перевернутое каноэ было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз.
 
В субботу, 4 апреля, стало известно, что операция по поиску пропавших прекратилась и они признаны погибшими.
 
Через два дня полиция обнаружила тело Мейв Кеннеди у берегов Чесапикского залива.

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Теги: США, ребенок, Кеннеди, мальчик, погиб
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Источник: korrespondent.net

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