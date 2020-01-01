Состояние Бориса Джонсона улучшилось

Глава британского правительства по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии из-за коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в стабильном состоянии, реагирует на лечение, но по-прежнему находится в реанимации. Об этом 8 апреля заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак, сообщило агентство Reuters.

"Ему оказывают превосходную помощь. Премьер-министр остается в отделении интенсивной терапии, его состояние улучшается", - отметил Сунак, выступая на пресс-конференции в Лондоне.

Позже в канцелярии Джонсона опубликовали короткое заявление.

"Премьер-министр остается в клинически стабильном состоянии и реагирует на лечение. Ему продолжают оказывать помощь в отделении интенсивной терапии больницы святого Томаса. Он пребывает в хорошем расположении духа", - подчеркнули на Даунинг-стрит.

В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за повышенной температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию

На время отсутствия Джонсона, правительство возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.

По данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали более 61 тысячи случаев заражения COVID-19, из них 7,1 тысячи человек скончались.

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