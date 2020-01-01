Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Истина будет установлена": В ООН призвали РФ сотрудничать по делу МН17

Комментариев: 0
Пять европейских стран сделали заявление по делу МН17.
Заседание по делу MH17
Заседание по делу MH17
twitter.com/ChristopherJM

Франция, Эстония, Бельгия, Польша и Германия сделали совместное заявление по результатам обсуждения в Совбезе ООН сбивания авиалайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице представительства Украины в ООН 8 апреля. 

Читай также: В Нидерландах уволился главный прокурор по MH17

"В то время как уголовное расследование JIT (Совместной следственной группы) продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", – сообщается в документе.

Отмечается, что на правах государства-участника Совместной следственной группы, Украина призывает РФ выполнить резолюцию Совбеза ООН и "в полной мере сотрудничать с уголовным расследованием".

Представители пяти стран заявили, что выражают "полную уверенность в независимости, беспристрастности и профессионализме" в процессе по делу MH17 в нидерландском суде.

"Каким бы тернистым не был путь, истина трагедии будет установлена, а исполнитель и заказчики будут привлечены к ответственности", – отметили в пресс-службе Представительства Украины при ООН.

Напомним, в Нидерландах начался суд по делу о крушении МН17.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Франции, Бельгия, Эстония, Франция, польша, РФ, совбез оон, МН17
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь