"Истина будет установлена": В ООН призвали РФ сотрудничать по делу МН17

Пять европейских стран сделали заявление по делу МН17.

Франция, Эстония, Бельгия, Польша и Германия сделали совместное заявление по результатам обсуждения в Совбезе ООН сбивания авиалайнера рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Соответствующее заявление было опубликовано на Facebook-странице представительства Украины в ООН 8 апреля.

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"В то время как уголовное расследование JIT (Совместной следственной группы) продолжается, мы призываем все государства, в частности Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по Резолюции 2166 ООН и полностью сотрудничать с международным расследованием", – сообщается в документе.



Отмечается, что на правах государства-участника Совместной следственной группы, Украина призывает РФ выполнить резолюцию Совбеза ООН и "в полной мере сотрудничать с уголовным расследованием".



Представители пяти стран заявили, что выражают "полную уверенность в независимости, беспристрастности и профессионализме" в процессе по делу MH17 в нидерландском суде.



"Каким бы тернистым не был путь, истина трагедии будет установлена, а исполнитель и заказчики будут привлечены к ответственности", – отметили в пресс-службе Представительства Украины при ООН.



Напомним, в Нидерландах начался суд по делу о крушении МН17.

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