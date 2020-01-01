Трюдо вышел из самоизоляции

Глава правительства Канады посетит заседание Кабинета министров после длительной самоизоляции.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выйдет из самоизоляции и посетит заседание кабинета министров, сообщает в среду, 8 апреля, ВВС.

Таким образом, Трюдо впервые проведет заседание правительства Канады после почти месячной самоизоляции, на которую он отправился после выявления коронавируса у его супруги.

До этого Трюдо работал из своей резиденции. Премьер-министр заявил, что будет продолжать работать в основном из дома по телефону, с такой же просьбой он обратился к своим согражданам.

Напомним, что ранее у жены Джастина Трюдо Софи обнаружили коронавирус. Женщина заболела после визита в Лондон. Однако, сам Трюдо не заразился.

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