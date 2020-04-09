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На МКС летит экспедиция: трансляция старта ракеты

Комментариев: 1
Экипаж перед полетом пробыл полтора месяца на жестком карантине из-за пандемии коронавируса.
 
Запуск к Международной космической станции корабля "Союз МС-16" запланирован на сегодня, 9 апреля в 11:05 по Киевскому времени. Прямую трансляцию ведет NASA.
 
Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. В составе экипажа американец Крис Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Старт состоится на космодроме Байконур в Казахстане.
 
Из-за пандемии коронавируса экипаж перед полетом прошел полтора месяца жесткого карантина.
 
 
 
 
 

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Теги: космос, NASA, МКС, Байконур, ракета, видео, онлайн трансляция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dimasvetik    09.04.2020, 11:30
Оценка:  +17
dimasvetik
молодцы что взлетели. только все как-то по старинке, все равно что в 70-е не щитая планшетов в космонавтов.
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