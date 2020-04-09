На МКС летит экспедиция: трансляция старта ракеты

Экипаж перед полетом пробыл полтора месяца на жестком карантине из-за пандемии коронавируса.

Запуск к Международной космической станции корабля "Союз МС-16" запланирован на сегодня, 9 апреля в 11:05 по Киевскому времени. Прямую трансляцию ведет NASA.

Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. В составе экипажа американец Крис Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Старт состоится на космодроме Байконур в Казахстане.

Из-за пандемии коронавируса экипаж перед полетом прошел полтора месяца жесткого карантина.

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