На МКС летит экспедиция: трансляция старта ракеты
Экипаж перед полетом пробыл полтора месяца на жестком карантине из-за пандемии коронавируса.
Запуск к Международной космической станции корабля "Союз МС-16" запланирован на сегодня, 9 апреля в 11:05 по Киевскому времени. Прямую трансляцию ведет NASA.
Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток. В составе экипажа американец Крис Кэссиди и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Старт состоится на космодроме Байконур в Казахстане.
Из-за пандемии коронавируса экипаж перед полетом прошел полтора месяца жесткого карантина.
Ранее сообщалось, что на МКС в условиях пандемии отправляют новый экипаж.
Также Корреспондент писал, что международный экипаж МКС совершил посадку в Казахстане.
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