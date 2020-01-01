В Польше рекордное число смертей от COVID-19

За день в Польше выявили 357 новых случаев заражения. 30 человек скончались, что является трагическим рекордом в стране.

В течение минувших суток в Польше умерли 30 человек, зараженных коронавирусом. Это больше, чем когда-либо с начала эпидемии. Об этом сообщает RMF24.

Минздрав Польши накануне вечером сообщил о 357 новых подтвержденных случаях COVID-19. В ведомстве также сообщили о 30 смертях от коронавируса.

Всего в Польше уже 5205 заражений. 159 из этих людей умерли.

Отмечается, что последние сутки были самыми трагическими с начала эпидемии в Польше.

Выборы по почте. Поляки голосуют в карантин

Ранее сообщалось, что Польша ужесточила карантин из-за COVID-19. Детям и подросткам до 18 лет с начала апреля разрешено выходить из дома только под присмотром взрослых.

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