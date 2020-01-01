Ученые объяснили сильную вспышку коронавируса в Нью-Йорке

Исследователи проанализировали геном вируса у заболевших и установили, из каких стран была привезена инфекция.

Ученые считают, что причиной сильной вспышки коронавируса в Нью-Йорке стали пациенты, прилетевшие из Европы, сообщает Bloomberg.

Проанализировав геном вируса на 75 образцах, исследователи установили, что более чем две трети случаев относятся к привезенным из Европы. Удалось даже установить, откуда именно: это Великобритания, Франция, Австрия и Нидерланды.

Таким образом оказалось, что закрытие авиасообщения с Китаем не было достаточной мерой. Однако, подчеркнули авторы исследования, оно было необходимо: часть случаев заражения относилась к пациентам, приехавшим с тихоокеанского побережья США или напрямую из Азии.

На данный момент Нью-Йорк остается главным очагом болезни COVID-19 в США. На сам город приходится более 4,5 тысячи летальных исходов, еще несколько сотен смертей от пневмонии нового типа зафиксировано в соседних с ним городах одноименного штата.

Всего в настоящий момент в США зафиксировано более 432 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число умерших приближается к 15 тысячам. Вылечились более 24 тысяч.

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Накануне сообщалось, что в штате Нью-Йорк больше заболевших, чем в Италии.

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