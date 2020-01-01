В Беларуси число случаев COVID-19 выросло на треть

Минздрав Беларуси сообщил о 420 новых случаях коронавируса. Всего в стране 1486 заболевших.

В Беларуси за сутки зарагестрировано сразу 420 новых случаев коронавируса, в целом стране 1486 случаев COVID-19, 16 смертельных. Об этом сообщил Минздрав Беларуси в четверг, 9 апреля.

На стационарном лечении находятся 1331 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После лечения выздоровели 139 человек.

Почти половина всех случаев приходится на Минск - 699 человек с коронавирусом госпитализирован, 102 выздоровели, 6 умерли.

В целом в стране проведено более 49 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Отметим, рекордный суточный прирост инфицированных коронавирусом также в России.

Также рекордное количество заболевших COVID-19 выявили в Украине - 224.

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