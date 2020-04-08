В Бразилии от вируса COVID-19 скончался младенец

Ребенок прожил всего четыре дня.

В Бразилии, в городе Натал, от вируса COVID-19 умер младенец. Со дня его рождения прошло всего четыре дня. Об этом со ссылкой на Государственный департамент здравоохранения Бразилии (Sesap) сообщает Globo1.

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Как сообщается, ребенок родился на 30-й неделе беременности и был недоношенным. Он находился в отделении интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью. Ребенок умер во вторник, 7 апреля.

Анализ младенца на коронавирус дал положительный результат. Неизвестно, заразился ли ребенок после рождения или в утробе матери.

У матери ребенка выявлены гипертония, сахарный диабет и ожирение. На данный момент ожидаются результаты ее теста на COVID-19, ее изолировали.

Всего в Бразилии зарегистрировано 15 927 случаев заражения коронавирусом, 800 пациентов скончались.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси число случаев COVID-19 выросло на треть. Минздрав Беларуси сообщил о 420 новых случаях коронавируса. Всего в стране 1486 заболевших.

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