СМИ раскрыли план Трампа в нефтяной войне

В зависимости от результатов встречи ОПЕК по нефти США подготовили несколько вариантов реагирования на ситуацию.

Президент США Дональд Трамп для прекращения ценовой войны на рынке нефти готов увеличить пошлины на ввоз сырья в США или ввести новые санкции в отношении России. План Белого дома раскрыло издание The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что стоимость нефти в 2020 году фактически упала вдвое с начала года на фоне развала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи после выхода из нее России и Саудовской Аравии. Это привело к серьезным проблемам у американских производителей сланцевой нефти, поскольку цена упала ниже уровня рентабельности добычи.

Сообщается, что Трамп обсудил ситуацию с руководителями американских нефтедобывающих компаний, сенаторами и конгрессменами. По данным источников, США могут ввести пошлины на импортную нефть на основании закона о торговле, который ранее применялся в отношении Китая в рамках торговой войны. Кроме того, допускается более жесткий вариант действий - введение новых санкций в отношении России.

В то же время издание уточняет, что если Москва и Эр-Рияд договорятся сократить добычу или цены на нефть вырастут по другой причине, Трамп откажется от планов вводить заградительные пошлины. Между тем власти США не давали указания местным компаниям сокращать добычу.

Как известно, сегодня страны ОПЕК+ проведут видеоконференцию по вопросу сокращения добычи нефти. В ожидании решения стоимость нефти растет - нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 3,71% и достигла отметки в $34,06 за баррель.

Также на стоимость нефти влияет резкий рост запасов в США.

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