По авиабазе НАТО в Афганистане провели ракетный обстрел

Авиабаза расположена в районе Беграм в провинции Парван. По ней ударили пять ракет, проводится расследование.

В районе Баграм в провинции Парван в Афганистане по авиабазе НАТО ударили пять ракет. Об этом сообщает миссия альянса в Афганистане Resolute Support в четверг, 9 апреля.

"Пять ракет ударили по аэродрому Баграм рано утром. Обошлось без жертв и травм. Наши партнеры, Национальные силы безопасности Афганистана, расследуют инцидент", - сообщила пресс-служба миссии в Twitter.

При этом Reuters пишет, что ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Напомним, что ранее в Афганистане задержали главу местной ячейки ИГ. Аслам Фаруки является ответственным за недавний теракт в Кабуле, когда при нападении на храм сикхов погибли 25 человек.

Также сообщалось, что талибы отказались от переговоров с делегацией властей Афганистана. Состав переговорной группы не отражает интересы всех сторон афганского конфликта, считают талибы.

