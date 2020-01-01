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Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика - агентство

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В центре не считают, что распространение и последствия коронавируса в Европе достигли своего пика.
Пик в ЕС от COVID еще не наступил
Пик в ЕС от COVID еще не наступил
 
Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний установил, что пандемия коронавируса еще не достигла своего пика в Европе, пишет Euractiv.
 
Система мониторинга смертности показала, что смертность от всех причин, включая COVID-19, выше ожидаемых показателей в Бельгии, Франции, Италии, на Мальте, в Испании, Швейцарии и Великобритании, в основном среди людей старше 65 лет.
 
Несмотря на последние данные из Италии и Австрии о том, что число новых случаев заболевания и смертей снижается, "в настоящее время нет никаких признаков того, что пик эпидемии достигнут", говорится в отчете.
 
Также в центре предположили, что исходя из имеющихся данных в регионе и текущей ситуации, "можно ожидать продолжающегося распространения вируса".
 
"Еще слишком рано внезапно отменять все меры по дистанцированию... даже если эти жесткие меры могут быть весьма разрушительными для общества в экономическом и социальном плане", - заявила директора центра Андреа Аммон.
 
Как сообщалось,  пик заболевания коронавирусом в Украине может прийтись на 14 апреля.
 

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Теги: прогноз, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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